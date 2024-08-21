Антироссийские санкции сыграли злую шутку с экономикой стран Запада. Об этом заявил глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что украинский конфликт нельзя назвать противостоянием только между Москвой и Киевом. Как сказал политик, сейчас против РФ борется вся «атлантическая система».

«Санкции атлантической системы против РФ не принесли ожидаемого результата. Наоборот, турецкая экономика укрепилась в сложившихся рамках, а санкции сыграли злую шутку с самой западной экономикой», — сказал Перинчек.

Также он высказался о военных операциях Украины, включая контрнаступление. По словам главы партии «Родина», действия украинских войск на поле боя не возымели никакого эффекта.

Перинчек подчеркнул, что безрезультатными оказались и дипломатические усилия по урегулированию кризиса. В том числе это касается конференции в Швейцарии, которая состоялась в середине июня 2024 года.

«В это время РФ начала укреплять и развивать свои отношения на евразийском и азиатском направлениях. Атлантический фронт не добился успеха ни на экономическом, ни на военном, ни на дипломатическом направлениях», — подытожил политик.

Ранее в Киевской школе экономики назвали один из факторов, позволивших РФ смягчить удар западных санкций.