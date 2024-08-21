Обвиненный в коррупции сенатор США хочет получить помилование от Байдена

Сенатор Демократической партии США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, которого обвиняют во взяточничестве, ведет переговоры с президентом Джо Байденом о помиловании. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на анонимный источник из политических кругов Нью-Джерси.

«Вероятно, он пытается добиться помилования или смягчения приговора», — рассказали журналистам.

В середине июля стало известно, что американского сенатора признали виновным в коррупции. Также его обвинили в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве: Менендес якобы использовал свое влияние для защиты трех бизнесменов, а также покровительства правительствам Катара и Египта, получая за свои услуги деньги и золото.

Сенатор отрицает свою вину. Он обвинил американские спецслужбы в искажении доказательств по делу о коррупции. При этом 24 июля он все же подал в отставку.

Как пишет NYP, политику грозит порядка 200 лет тюрьмы, а приговор ему вынесут в октябре 2024 года.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в росте преступности в США.