Власти Сербии уверены, что страны Запада поддерживают протесты населения против добычи лития. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что президент страны Александар Вучич говорил о подготовке государственного переворота. При этом премьер-министр Милош Вучевич заверил, что никакой цветной революции не допустит.

Как заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, в Сербии активизировался неправительственный сектор, который финансируют США и ЕС.

«Они действуют достаточно жестко. Это угроза стабильности», — отметил политолог.

До этого вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью РИА Новости заявлял, что не является «русским агентом», но полагает, что для Сербии отношения с Россией имеют ключевое значение.

Он уточнил, что, если спецоперация на Украине завершится плохо для России, то Сербии не станет. Вице-премьер подчеркнул, что не собирается менять свою политику.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.