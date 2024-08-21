В сенате США призвали разрешить Украине наносить глубокие удары по РФ

Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что администрация... должна снять некоторые оковы, чтобы украинцы с точки зрения нанесения ударов по некоторым аэродромам и местам запуска ракет могли выйти за пределы 80-мильного, или 80-километрового, лимита, который у нас есть прямо сейчас», — сказал он.

Уорнер добавил, что Украина должна быть осторожна и не бить по ядерным объектам или ключевым компонентам национальной обороны РФ, так как это может спровоцировать серьезный ответ.

12 июля в Пентагоне заявили, что США не разрешают Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России, однако эта позиция может измениться.

12 августа заместитель официального представителя американского государственного департамента Ведант Патель заявил, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ. Он добавил, что пока Вашингтон не планирует пересматривать свою политику в отношении использования дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории.

Ранее в США указали на риск для Зеленского из-за атаки на Курскую область.