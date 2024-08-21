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В Германии пообещали поддерживать Украину без всяких «но»

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия в любом случае продолжит поддерживать Украину

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Lisi Niesner/Reuters

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Berliner Morgen Post заявил, что ФРГ продолжит финансово поддерживать Украину.

«Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения», — высказался он.

По данным Хабека, это произойдет в конце года.

Вице-канцлер добавил, что обязательства Берлина перед Киевом действительны «без каких-либо «если» и «но»». Он подчеркнул, что если ФРГ не сможет оказывать помощь финансово, то будет оказывать поддержку «как-то иначе».

До этого министерство финансов Германии, комментируя информацию о нехватке средств на поддержку Украины, заявило, что двусторонняя помощь Берлина Киеву будет частично перенесена на международные программы.

Ранее Украина лишилась помощи на несколько миллиардов евро из-за запрета Шольца.

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