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Блинкен заявил о непринятии Вашингтоном долгосрочной оккупации Израилем Газы

Блинкен: США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа

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Ohad Zwigenberg/Reuters

Вашингтон выступает против долгосрочной израильской оккупации сектора Газа. Об этом, выступая по итогам переговоров в Катаре в эфире телеканала Al Jazeera, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что Соединенные Штаты не принимают какой-либо долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа, более того, соглашение содержит четкий график и места вывода израильской армии из Газы, и еврейское государство согласилось на эти условия.

Блинкен сказал, что прошедшие с участием Египта и Катара переговоры по прекращению огня и освобождению заложников продемонстрировали, что стороны едины в стремлении как можно быстрее достичь соглашения.

Госсекретарь США подчеркнул, что руководство Израиля согласилось на предложенные условия, но стороны все еще ожидают, что с ними согласится и палестинское движение ХАМАС.

До этого представитель ХАМАС сообщил, что заявления президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена по прекращению огня в Газе вводят в заблуждение и не отражают позицию движения.

Ранее Блинкен назвал переговоры между Израилем и ХАМАС последним шансом на мир.

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