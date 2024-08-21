Три африканских государства попросили СБ ООН принять меры против Украины

Главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке. Об этом, ссылаясь на совместное письмо министров трех стран, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что Мали, Нигер и Буркина-Фасо решительно осуждают поддержку и прославление терроризма властями Украины и призывают Совбез ООН выполнить свои обязательства в отношении Киева, который осознанно выступил в поддержку терроризма в Африке, в первую очередь в регионе Сахель.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Африки начали осознавать террористическую сущность украинского правительства, о чем свидетельствует решение Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной.

8 августа Украина назвала «обидным» решение Нигера разорвать дипотношения с Киевом.

Ранее политолог объяснил, как Украина хочет задействовать Африку в борьбе с Россией.