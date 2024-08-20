Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе. Об этом говорится в Telegram-канале главы региона.

Во вторник Путин в рамках рабочей поездки посетил Северо-Кавказский федеральный округ, включая Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Чечню.

«Доложил Владимиру Владимировичу о социально-экономической обстановке в регионе. Глава государства обратил внимание на снижение уровня безработицы. До конца года планируем снизить ее с 7% до 5%», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также СМИ пишут, что в ходе визита Путин высоко оценил состояние Грозного. Президент России Владимир Путин отметил значительные изменения, произошедшие в столице Чечни.

Во время визита в резиденцию Кадырова в Грозном Путин ответил на вопросы местных журналистов, в том числе о выполнении планов, которые он разрабатывал вместе с первым президентом Чечни Ахмадом-Хаджи Кадыровым. Об этом пишет ТАСС.

Во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном Путин вспомнил, что раньше на этом месте были лишь руины. «Мы с Ахмадом-Хаджи обсуждали, стоит ли восстанавливать Грозный или строить новую столицу на другом месте. Он решил восстановить Грозный — это было его решение», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что Рамзан Кадыров успешно реализует эти идеи.

Ранее Путин побывал на могиле Ахмада-Хаджи Кадырова.