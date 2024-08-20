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РФ отвергла обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии

Полянский: РФ отвергла обвинение в нарушении режима санкций в отношении Ливии

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Shutterstock

Россия отвергает обвинения в нарушении санкционного режима в отношении Ливии. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

Он отметил, что взаимодействие между двумя странами происходит строго с учетом всех международных обязательств.

«Традиционно дружественное российско-ливийское сотрудничество осуществляется с учетом всех международных обязательств и не противоречит резолюциям Совета Безопасности», — заявил он.

Полянский добавил, что рассорить Россию и Ливию не получится, несмотря на попытки сыграть на противоречиях.

До этого министр иностранных дел ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдельхади аль-Хувейдж, заявил о желании Ливии усилить сотрудничество с Россией.

Министр подчеркнул, что на данный момент РФ и Ливия сотрудничают в вопросах экономики, торговли и образования.

Ранее Ливия значительно нарастила импорт пшеницы из России.

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