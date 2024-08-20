Один из кандидатов в президенты США может сняться с выборов в пользу Трампа

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший может принять решение отказаться от участия в выборах и поддержать Дональда Трампа, который был выдвинут республиканцами. Об этом сообщила его соратница по предвыборной кампании Николь Шанахан, пишет РИА Новости.

В интервью для подкаста Impact Theory Шанахан пояснила, что Кеннеди-младший рассматривает два возможных сценария: продолжить участие в выборах и создать новую партию, что потребует набрать не менее 5% голосов для получения финансирования.

«Однако в этом случае есть опасность, что Камала Харрис и Тим Уолц могут одержать победу, так как мы отвлекли бы избирателей от Трампа. Либо же мы можем выйти из гонки и объединиться с Трампом, объяснив нашим сторонникам, почему мы так поступаем», — добавила Шанахан.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В гонке за высший пост от Демократической партии будет участвовать действующий вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской партии – экс-президент Дональд Трамп.

До этого Трамп заявил о готовности принять проигрыш на выборах, если голосование будет честным.

Ранее Трамп пообещал сократить госдолг США в случае победы на выборах.