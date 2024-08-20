В парламенте Молдавии заявили, что западные партнеры загнали страну в ловушку

Иностранные партнеры Молдавии, которые притворяются друзьями страны, загнали республику в ловушку внешних долгов. Об этом заявила депутат парламента страны Марина Таубер, пишет РИА Новости.

Таубер обратила внимание, что увеличение долгов приводит к снижению финансирования социальных проектов. Чрезмерное кредитование и вовсе приведет к потере предприятий.

«Но это – позор для руководства страны распродавать землю этой страны! Внешние долги – это капкан, в который «внешние друзья» поймали руководство Молдавии», — заявила она.

До этого оппозиционный политик Таубер рассказала, что получает угрозы своей жизни. Она отметила, что угрозы поступали на ее личный номер телефона. Также неизвестные присылали ей в Telegram фотографию окровавленного ножа с «не очень приятным сообщением».

Молдавский межведомственный наблюдательный совет решил заблокировать фонды и ресурсы представителя оппозиционного блока «Победа» Таубер.

Ранее в Молдавии предрекли усиление протестов в стране.