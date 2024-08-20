В Иране допустили, что ответный удар по Израилю может произойти не скоро

Ответный удар Ирана по Израилю может последовать не скоро. Об этом на брифинге заявил генерал-майор Али Мохаммад Наэини, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает Reuters.

«Время на нашей стороне, и период ожидания этого ответа может быть долгим», — сказал Наэини.

При этом он подчеркнул, что противнику следует ожидать «просчитанного и точного ответа», а действия Исламской Республики, возможно, не будут повторением предыдущих операций.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль в свою очередь официально не взял на себя ответственность.

Ранее сообщалось, что США готовятся к удару Ирана по Израилю, перебрасывая в регион военные ресурсы.