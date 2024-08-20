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«К этому все шло»: Милонов о запрете УПЦ

Депутат ГД Милонов: запрет УПЦ наделил СВО сакральным смыслом

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Владимир Федоренко/РИА Новости

К запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ) все шло давно. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его мнению, УПЦ была основной преградой для превращения Украины в территорию, обслуживающую целиком западные интересы.

«С другой стороны, для всех православных это сигнал, что эта военная операция приобретает для нас сакральный смысл. Каждый православный человек понимает, что там, по ту сторону фронта, не только враги русского народа, но и нехристи», — подчеркнул Милонов.

До этого парламентарий призвал верующих на Украине пройти все испытания и сравнил действия Киева с Большим террором 1930-х годов.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью (РПЦ), а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

Православная церковь на Украине представлена УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, и Православной церковью Украины (ПЦУ), которую РПЦ считает раскольнической.

Ранее в РПЦ заявили об опасности насилия над верующими на Украине.

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