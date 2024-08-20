Востоковед спрогнозировал, что ждать от визита Моди на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после своей поездки на Украину может выступить с мирной инициативой. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

Основной момент этого визита состоит в том, что Индия хочет прощупать варианты возможного мирного урегулирования украинского конфликта, считает эксперт.

«Индия хочет, чтобы военные действия прекратились. У Моди есть и еще одно желание – понять, насколько Киев готов к прекращению военных действий и мирным договоренностям с Москвой», — заявил он.

Сотников добавил, что Моди по итогам визита на Украину может выступить с собственной мирной инициативой, которую он может выдвинуть на саммите БРИКС в Казани.

23 августа глава индийского правительства прибудет в Киев. Он посетит Украину впервые за всю историю двусторонних отношений.

По информации издания Bloomberg, Нарендра Моди заявил, что будет передавать послания президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но вместе с тем исключил возможность посредничества в урегулировании украинского конфликта.

Ранее в Госдуме назвали возможную цель визита Моди на Украину.