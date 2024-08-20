Политолог оценила планы Зеленского создать «министерство украинского единства»

Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах создать «министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев». По ее мнению, принятые Киевом законы о мобилизации превратят новое ведомство в декоративный симулякр.

«Создание очередного ведомства не поможет Украине решить демографические проблемы. Сама по себе инициатива Зеленского скорее похожа на лечение опасного вируса знахарскими методами, нежели на реальное лекарство от болезни», — сказала Шеслер.

Она добавила, что Украина как государство не в состоянии обеспечить своим гражданам защиту. Более того, она постепенно лишает их прав.

О создании министерства Зеленский заявил накануне. Необходимость появления органа он объяснил рекордным оттоком населения из страны. Украинский лидер считает, что люди, проживающие за границей, якобы могут находиться «под воздействием российской пропаганды».

20 августа депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который позволяет состоящим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины.

Ранее на Украине приняли закон о фактическом запрете УПЦ.