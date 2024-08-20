Адвокат назвал запрет УПЦ формой целенаправленной дискриминации граждан Украины

Принятый Верховной радой закон о фактическом запрете Украинской православной церкви (УПЦ) — это «религиозная чистка», организаторы которой понесут международную ответственность. Такое заявление сделал адвокат УПЦ Роберт Амстердам, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, запрет УПЦ следует рассматривать как форму «целенаправленной дискриминации, которая ущемляет права миллионов граждан Украины». Амстердам выразил сожаление, что «большинство Верховной рады поддалось националистическому давлению».

Адвокат пояснил, что, согласно принятому законопроекту, искать связи между Украинской и Русской православными церквями будет Госслужба по этнополитике и свободе совести. И если она решит, что какие-либо связи имеются, в административный суд будет подан иск о запрете УПЦ на территории Украины.

По мнению Амстердама, в качестве обвинительного документа может быть использован устав РПЦ, где прописана связь с УПЦ — при том, что украинская церковь никак на это повлиять не может и давно уже объявила о своей полной независимости.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

17 августа спикер Рады Руслан Стефанчук пояснил, что на разрыв связей с РПЦ украинским религиозным организациям дадут девять месяцев.

Ранее на Украине объяснили механизм закрытия связанных с РПЦ церквей.