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Захарова объяснила смысл вбросов о «Cеверных потоках»

МИД: вбросы о «Северных потоках» нужны, чтобы снять ответственность с заказчиков

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Вбросы о взорвавших газопроводы «Северные потоки» «любителях» необходимы для снятия ответственности с истинных заказчиков и бенефициаров подрыва. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Россия Мария Захарова.

«Вбросы, которые мы видим через западные СМИ о том, что якобы «Северный поток» взорвали любители-дайверы и так далее, нужны только для одного — чтобы снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков», — сказала она.

До этого британская газета The Guardian сообщила, что немецкие высокопоставленные чиновники продвигают теорию, согласно которой Россия сама взорвала газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

19 августа глава МИД России Сергей Лавров призвал немецкие власти ответить на вопросы российской стороны о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2». По словам министра, происходящее словно призвано отвести внимание общественности от реальных исполнителей терактов.

Ранее Лавров призвал ФРГ ответить на вопросы о терактах на «Севпотоках».

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