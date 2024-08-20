Путин поменял посла РФ в Кении

Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко новым послом РФ в Кении. Об этом следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Ткаченко Всеволода Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кении и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Найроби», — говорится в документе.

До этого на этой должности работал Дмитрий Максимычев.

18 августа посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы завершил дипмиссию в Москве после 18,5 лет работы. Он отметил, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте.

До этого в МИД рассказали, что Россия выполнила все обещания перед Африкой.

Ранее Кения стала лидером по приросту вакансий у работодателей из России.