Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ Путин посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в Кабардино-Балкарии. Его сопровождают глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, полпред и президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

В последний раз президент посещал КБР в ноябре 2019 года, тогда он приехал в столицу республики, Нальчик.

До этого Путин посетил Баку с двухдневным визитом. Там состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в рамках которых обсуждалось в том числе урегулирование конфликта Азербайджана и Армении. Путин пообещал, что расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым. Российский президент также пригласил азербайджанского лидера посетить Москву.

Ранее Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.