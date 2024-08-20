Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии

Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Коковым

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ Путин посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в Кабардино-Балкарии. Его сопровождают глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, полпред и президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

В последний раз президент посещал КБР в ноябре 2019 года, тогда он приехал в столицу республики, Нальчик.

До этого Путин посетил Баку с двухдневным визитом. Там состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в рамках которых обсуждалось в том числе урегулирование конфликта Азербайджана и Армении. Путин пообещал, что расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым. Российский президент также пригласил азербайджанского лидера посетить Москву.

Ранее Путин отказался встречаться с Павлом Дуровым в Баку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами