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Путин прибыл в Кабардино-Балкарию

Путин прибыл в Кабардино-Балкарию и посетил садоводческое хозяйство

В рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ президент России Владимир Путин прибыл в Кабардино-Балкарию. Об этом сообщает ТАСС.

Президент посетил расположенное в селе Герменчик садоводческое хозяйство «Агро 07». Его сопровождали глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Перед этим Путин посещал Кабардино-Балкарию в ноябре 2019 года, тогда он побывал в Нальчике.

Этот визит стал продолжением поездки Путина по Кавказу, накануне он побывал в Баку с двухдневным государственным визитом. Президент Путин провел переговоры с главой Азербайджана Алиевым в узком и расширенном составах, по итогам которых заявил, помимо прочего, что Россия и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета. Отмечалось, что в своих переговорах президенты России и Азербайджана затронули главные темы международной политической повестки.

Ранее сообщалось, что Россия и Азербайджан будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне вместе.

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