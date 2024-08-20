Иран отреагировал на обвинения США в попытке взлома штабов Трампа и Харрис

Иран раскритиковал обвинения со стороны Соединенных Штатов в якобы причастности к кибератакам, направленным на вмешательство в предстоящие президентские выборы в стране. Об этом пишет IRNA со ссылкой на постпредство Исламской Республики в ООН.

«Такие утверждения лишены каких-либо оснований. Как мы заявляли и ранее, Иран не имеет ни намерения, ни причин вмешиваться в выборы президента США», — говорится в заявлении.

В представительстве Ирана подчеркнули, что если Вашингтон действительно верит в обоснованность обвинений, то ему необходимо предоставить все доказательства. В таком случае Тегеран отреагирует «соответствующим образом», уточнили в дипмиссии.

Ранее в США опубликовали совместное заявление Федерального бюро расследований (ФБР), аппарата директора Национальной разведки и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, где говорилось, что Иран при помощи киберопераций против избирательных штабов Дональда Трампа и Камалы Харрис пытался вмешаться в президентские выборы в США.

Ранее Китай отверг заявления о вмешательстве в американские выборы.