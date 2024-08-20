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Путин отказался встречаться с Дуровым в Баку

Baza: Путин отказался встречаться с Дуровым в Баку

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин отказался встречаться с создателем Telegram Павлом Дуровым в Баку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Путин и Дуров одновременно находились в Баку. За несколько дней до визита Путина в Азербайджан сотрудники администрации президента предложили ему организовать встречу с основателем Telegram Павлом Дуровым, но Путин отказался, утверждают источники Baza. О причинах отказа и теме несостоявшейся встречи неизвестно.

Президент РФ находился с двухдневным визитом в Баку с 18 по 19 августа. Там состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в рамках которых обсуждалось в том числе урегулирование конфликта Азербайджана и Армении. Путин пообещал, что расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым. Российский президент также пригласил азербайджанского лидера посетить Москву.

Ранее стало известно, какое наследство получат сто детей Павла Дурова.

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