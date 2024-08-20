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Политолог назвал циничным заявление Зеленского о буферной зоне в Курской области

Политолог Кот: буферная зона в Курской области не предотвратит удары по Украине

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Annegret Hilse/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он собирается создать буферную зону в Курской области — верх цинизма, поскольку это не остановит нанесение воздушных ударов по территории Украины. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог Юрий Кот.

Сейчас, по его словам, действия Киева будут зависеть от западной помощи. Если Украине поставят оружие и боеприпасы, она будет пытаться расширить плацдарм в Курской области, даже ценой потери населенных пунктов в Донбассе. Если же поставок не будет — ВСУ ждет полный разгром, считает эксперт.

«Известная фраза, что у победы много родителей, а проигрыш всегда сирота. Поэтому здесь наша задача — все-таки добиться, чтобы они себя чувствовали сиротами, никому не нужными, просто потому, что они неудачники», — сказал Кот.

18 августа Зеленский сообщил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание «буферной зоны» на территории России.

Политик также заявил, что, если бы западные партнеры допустили дальние удары по России, то не нужно было бы начинать операцию в Курской области.

Ранее в Раде назвали вторжение в Курскую область сигналом для НАТО.

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