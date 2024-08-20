В МИД заявили, что Россия открыта для граждан других стран

Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы. Об этом РИА Новости заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

Он подчеркнул, что РФ открыта для граждан других стран, которые строго соблюдают принятые (в России — Газета.Ru) законы и правила, уважают местные традиции и культуру.

Агасандян отметил, что сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России является приоритетом, ведь страна занимает первое место в содружестве по численности привлекаемых трудовых мигрантов.

До этого в Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам переезжать в РФ с семьями. Законопроект предполагает запрет на въезд в страну иностранцам, если они являются родственниками работающих в России. Это касается низкоквалифицированных специалистов, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о миграционном режиме для высылки иностранцев. В новом законе ввели понятие «правового режима высылки» — набор мер, применяемых к иностранцам, находящимся в России без законных оснований.

Ранее в Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат.