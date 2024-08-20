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В Грузии запретят партию Саакашвили при одном условии

«Грузинская мечта» намерена запретить партию Саакашвили при победе на выборах

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Irakli Gedenidze/Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» намерена объявить оппозиционную партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление «Грузинской мечты».

В политическом объединении заявили, что получение большинства в парламенте необходимо «Грузинской мечте» для оздоровления политической системы, что невозможно без «отделения от политики «Национального движения» Саакашвили.

«Сразу же после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все ее сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными», — говорится в тексте.

До этого премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что победа партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на парламентских выборах приведет к тому, что евроинтеграция страны остановится, а на ее территории будет открыт второй фронт.

Михаил Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии.

Ранее президента Зурабишвили окрестили «главным иноагентом» Грузии.

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