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Байден упомянул фразу Генри Киссинджера о России

Байден вспомнил фразу Киссинджера о Европе и России после Наполеона

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Yves Herman/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе выступления на национальном съезде Демократической партии в Чикаго вспомнил фразу бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен Наполеона Бонапарта в XIX веке не смотрела на Россию без опаски. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Байдена, когда его предшественник Дональд Трамп покинули президентский пост, Европа и НАТО «были разорваны в клочья», а трамповская доктрина «Америка прежде всего» изменила образ мира.

Действующий президент США рассказал, что потратил около 190 часов в общей сложности с главами стран Европы, чтобы укрепить Североатлантический альянс. Политик утверждает, что это удалось сделать благодаря включению в организацию Финляндии и Швеции.

В ходе этого же выступления Байден заявил, что в случае победы на президентских выборах кандидат от демократов Камала Харрис «никогда не склонится» перед президентом России Владимиром Путиным.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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Выборы в США — 2024
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