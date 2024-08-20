Кандидат в президенты США заявил, что участники съезда Демпартии коррумпированы и слепы

Участники Национального съезда Демократической партии США в Чикаго проявляют крайнюю степень коррумпированности и недальновидности, заявил американский философ и политический активист Корнел Уэст. Об этом сообщает ТАСС.

Он ранее объявил о намерении участвовать в президентских выборах в ноябре как независимый кандидат.

В понедельник Уэст принял участие в массовой пропалестинской акции протеста, проходившей в двух кварталах от спортивной арены «Юнайтед-центр», где проходит съезд демократов. В разговоре с журналистами и участниками демонстрации он раскритиковал действующую администрацию США и вице-президента Камалу Харрис за безоговорочную поддержку Израиля.

«Я считаю, что моей дорогой сестре Харрис должно быть стыдно за то, что она содействует геноциду и игнорирует проблемы массового лишения свободы и имущественного неравенства, о которых она до сих пор не говорит,» — отметил он.

На вопрос о своем мнении о съезде демократов Уэст ответил: «Они близоруки, слепы и слишком коррумпированы». Он добавил, что некоторые члены Демократической партии вызывают у него положительные чувства, но они «существенно отличаются» от остальных.

В беседе с журналистами и участниками акции философ также назвал Харрис «частью коррумпированной Демократической партии».

Ранее СМИ выяснили, кому больше навредят независимые кандидаты на президентских выборах США.