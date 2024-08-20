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Харрис пообещала «великую неделю» участникам съезда демократов в Чикаго

Харрис появилась на съезде демократов в Чикаго и пообещала им «великую неделю»

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Nathan Howard/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис впервые появилась на национальном съезде Демократической партии, пообещав его участникам «великую неделю». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик вышла к присутствующим спустя более чем час после того, как ее кортеж прибыл к арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, где проводится вечерняя часть программы съезда.

«Мы проведем великую неделю», — сказала Харрис, выступая с короткой речью.

Харрис также заявила, что позднее состоится выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

19 августа в Чикаго стартовал национальный съезд Демократической партии, который продлится до 22 августа. Обычно партии выдвигают своего кандидата на пост кандидата в президенты США во время съезда, но в этот раз было решено провести онлайн-голосование, по результатам которого была утверждена кандидатура Харрис.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Трамп назвал Харрис еще более некомпетентной, чем Байден.

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