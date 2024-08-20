Тегеран потребовал у Вашингтона доказательств его вмешательства в президентские выборы

Вашингтон обязан предоставить Тегерану доказательства якобы иранского вмешательства в президентские выборы в США. Об этом, ссылаясь на распространенное среди журналистов заявление постоянного представительства Ирана при ООН, сообщает ТАСС.

В документе утверждается, что американские обвинения ничем не подкреплены и лишены каких-либо оснований. В том случае, если администрация США искренне верит в обоснованность своих претензий, она обязана представить иранской стороне соответствующие доказательства, если они вообще имеются. Тогда Иран готов будет дать на них ответ.

До этого Федеральное бюро расследований (ФБР), аппарат директора Национальной разведки и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности заявили, что Иран при помощи киберопераций против избирательных штабов Дональда Трампа и Камалы Харрис пытался вмешаться в президентские выборы в США.

Ранее Китай отверг заявления о вмешательстве в американские выборы.