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Трамп заявил о готовности принять проигрыш на выборах, если голосование будет честным

Трамп: я не стану оспаривать результаты выборов, если они будут честными

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Tom Brenner/Reuters

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что в случае свободного и справедливого голосования не будет оспаривать результаты выборов, если он на них проиграет. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу CBS.

Трамп отметил, что если он проиграет на выборах, то США настигнет сильнейший кризис, аналогичный «Великой депрессии» 1929 года. При этом кандидат в президенты подчеркнул, что если выборы будут свободными и честными, то он согласится с любыми их результатами.

Политик добавил, что не будет из благородства оспаривать неудачные для себя, но честные и свободные выборы. В этом случае, отметил Трамп, страна не увидит более благородного человека, чем он.

До этого Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах предложит крупный пост предпринимателю Илону Маску.

Ранее Байден усомнился в психологической стабильности Трампа.

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Выборы в США — 2024
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