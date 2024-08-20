Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль одобрил предложения США по урегулированию в секторе Газа

Блинкен: Израиль одобрил предложения США о прекращении огня в секторе Газа

close
100%
Ahmed Zakot/Reuters

Израиль принял дополнительные предложения США по сделке о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Премьер-министр (Израиля Биньямин. — «Газета.Ru») Нетаньяху одобрил дополнительные предложения, и мы рассчитываем, что ХАМАС сделает то же самое», — сказал он.

По словам Блинкена, проект сделки по Газе отражает предложения, которые президент США Джо Байден озвучил еще в мае. Он заявил, что данный проект предусматривает поэтапную остановку боевых действий. Как отметил госсекретарь, начальное перемирие продлится шесть месяцев, оно предполагает освобождение заключенных и обмен пленными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.

19 августа Блинкен заявил, что текущие переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС являются «возможно, последней» возможностью добиться освобождения заложников и прекратить огонь на Ближнем Востоке.

До этого США вместе с Египтом и Катаром представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров в Дохе. Сообщалось, что переговоры были серьезными и конструктивными и прошли в позитивной атмосфере.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не уничтожит ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами