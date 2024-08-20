Израиль одобрил предложения США по урегулированию в секторе Газа

Израиль принял дополнительные предложения США по сделке о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Премьер-министр (Израиля Биньямин. — «Газета.Ru») Нетаньяху одобрил дополнительные предложения, и мы рассчитываем, что ХАМАС сделает то же самое», — сказал он.

По словам Блинкена, проект сделки по Газе отражает предложения, которые президент США Джо Байден озвучил еще в мае. Он заявил, что данный проект предусматривает поэтапную остановку боевых действий. Как отметил госсекретарь, начальное перемирие продлится шесть месяцев, оно предполагает освобождение заключенных и обмен пленными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.

19 августа Блинкен заявил, что текущие переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС являются «возможно, последней» возможностью добиться освобождения заложников и прекратить огонь на Ближнем Востоке.

До этого США вместе с Египтом и Катаром представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров в Дохе. Сообщалось, что переговоры были серьезными и конструктивными и прошли в позитивной атмосфере.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не уничтожит ХАМАС.