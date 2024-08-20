В США оценили способности Трампа и Харрис решить конфликт на Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и вице-президент Штатов Камала Харрис не смогут урегулировать конфликт на Украине. Об этом РИА Новости заявил активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс.

«Я не верю в то, что кто-либо из них способен остановить войну на Украине, хотя Трамп проявляет большую заинтересованность в этом. Вероятно, ему это нужно затем, чтобы начать войну с Китаем», — сказал активист.

Рэйнольдс добавил, что в текущем конфликте победу одержит Россия. По словам активиста, подобное развитие ситуации было выгодно США, которые «использовали другое государство для ослабления международного оппонента в лице РФ».

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, если он одержит победу на выборах. При этом детали своего плана политик не уточнял.

Немецкий депутат, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али, комментируя данные планы политика, заявил, что план экс-президента США нереалистичен. По его словам, соответствующие заявления являются частью предвыборной кампании Трампа.

Ранее Украину предупредили о негативных последствиях избрания Харрис президентом США.