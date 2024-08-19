Американцев призвали осознать разрушительность политики Харрис

Американцам нужно понять всю разрушительность экономической политики вице-президента страны и кандидата на пост главы Белого дома Камалы Харрис. Об этом заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон, слова которого передает РИА Новости.

«Американский народ должен понимать, что она предлагает. Им нужно понять, насколько разрушительными будут эти предложения», — заявил политик.

По мнению сенатора, экономическая политика Харрис приведет к росту государственных расходов, установлению контроля над ценами и уничтожению частного медицинского страхования в стране.

19 августа Харрис, невзирая на благоприятные результаты опросов общественного мнения, назвала себя «темной лошадкой» предвыборной гонки. Поэтому для того, чтобы завоевать голоса американского народа, необходимо проделать большую работу, добавила вице-президент.

До этого сообщалось, что Харрис опережает своего конкурента, кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по популярности за неделю до национального съезда демократов. Согласно исследованию, Харрис заручилась поддержкой 49% зарегистрированных избирателей США, в то время как за Трампа готовы проголосовать 45% опрошенных.

Ранее Трамп обвинил Харрис в высокой инфляции в стране.