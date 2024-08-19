В Чехии не исключили принятия Украины в НАТО без возвращения утраченных земель

Чешский президент Петр Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если она не сможет вернуть утраченные территории. Об этом пишет издание Novinky.

По словам главы республики, восстановление контроля над потерянными землями может и не стать необходимым условием для Киева на пути к членству в Североатлантическом альянсе.

«Если будет демаркация даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — сказал Павел.

15 августа председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил о поддержке странами — членами Североатлантического альянса вступления Украины в военный блок. Он обратил внимание, что вся помощь Киеву со стороны союзников служит мостом для его присоединения к организации.

Как сказал Бауэр, руководство Североатлантического альянса настроено на долгосрочную помощь Украине. При этом адмирал выразил уверенность, что в будущем флаг Швеции будет не единственным сине-желтым флагом перед штаб-квартирой НАТО.

Ранее в конгрессе США призвали принять Украину в НАТО до конца 2024 года.