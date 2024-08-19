В ЛДПР ответили на критику законопроекта о запрете на въезд в Россию семей мигрантов

Сенатор от партии ЛДПР Елена Афанасьева ответила на критику законопроекта о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию со стороны депутата «Единой России» Светланы Бессараб, которая заявила, что он принесет только вред. В беседе с «Газетой.Ru» Афанасьева указала на риски для россиян от въезда в страну родственников и детей низкоквалифицированных специалистов.

«Отсутствие запрета на переезд мигрантов в Россию с семьями навредит только нашему населению, а также государственному бюджету. Мы начинаем испытывать определенную социальную нагрузку и социальные риски», — заявила Афанасьева.

Она подчеркнула, что дети мигрантов занимают места в детских садах и школах, это негативно влияет на «коренных учеников», которые хорошо владеют русским языком. Кроме того, считает сенатор, иностранцы «отрицательно влияют на процесс обучения», отвлекая детей и педагогов, которые вынуждены возвращаться к пройденным темам из-за того, что ученики плохо понимают по-русски. Дети мигрантов не стремятся получать знания и учить язык, а также ведут себя «достаточно плохо», отметила парламентарий.

Афанасьева также напомнила о росте криминальной составляющей среди подростков, когда «люди не хотят разделять наши культурные традиции, наши ценности, и объединяясь даже в маленькие банды, начинают унижать, оскорблять наших российских детей».

«Поэтому уважаемая Светлана Викторовна, я приглашаю вас вместе приехать в один из спальных районов Москвы и прогуляться по детским площадкам. Тогда вам сразу все станет ясно, кому действительно вредит отсутствие запрета на переезд мигрантов с семьями», — заявила Афанасьева в ответ на критику законопроекта со стороны Бессараб.

Она уточнила, что уважение к мигрантам может быть только в случае, когда они сами уважают россиян. Политик призвала «не прогибаться» и напомнила о ситуации с приезжими в Европе и Америке.

До этого группа депутатов Государственной Думы от ЛДПР представила законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. Законопроект предполагает запрет на въезд в страну иностранцам, если они являются родственниками работающих в России.

В связи с этим член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.Ru» призвала коллег не спешить с принятием соответствующего законопроекта, поскольку он, по ее словам, несет только вред.

Ранее в Госдуме предложили повысить НДФЛ для мигрантов.