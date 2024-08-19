В США выпустили доклад с предпосылками к импичменту Байдена

Члены палаты представителей США от Республиканцев выпустили доклад о действиях президента Джо Байдена, которые потенциально могут стать причиной его импичмента. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным доклада, Байден вместе с семьей с 2014 года «извлекал выгоду из схемы торговли влиянием с целью обогащения... через сделки с зарубежными лицами». Отмечается, что Джо Байден мог содействовать деловым связям своего сына Хантера.

Данная информация будет представлена Палате представителей для рассмотрения и принятия дальнейшего решения.

Уточняется, что доклад был подготовлен тремя комитетами палаты представителей.

В мае текущего года член палаты представителей Кори Миллс (республиканец от штата Флорида) внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за объявленную им паузу в поставках вооружений Израилю. Как заявил Миллс, Байден нарушил клятву добросовестно исполнять обязанности главы государства и соблюдать конституцию Соединенных Штатов, злоупотребив своими полномочиями.

Ранее WSJ написала, что Байден оставит после себя «печальное наследие».