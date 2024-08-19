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Журналист обвинил НАТО во лжи о непричастности к атаке на Курскую область

Журналист Боуз: в НАТО солгали о непричастности к атаке на Курскую область

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Поставки новой военной техники Украине со стороны стран НАТО перед атакой ВСУ на Курскую область говорят о том, что Североатлантический альянс знал о планах Киева. Такую точку зрения высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Очередной обман НАТО и ЕС, отрицавших осведомленность о направлении Украины в Курскую область. Накануне атаки были поставлены бронемашины Roshel Senator, используемые украинской десантно-штурмовой бригадой», — говорится в публикации.

Боуз также предположил, что союзники Украины предоставили ВСУ всю необходимую разведывательную информацию перед вторжением.

Ранее британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Украина получила одобрение от НАТО на вторжение на территорию Курской области.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО вторглось в Россию. Как отметил бывший американский разведчик, атака ВСУ на территорию Курской области была скоординирована Североатлантическим альянсом.

Ранее в Раде назвали вторжение в Курскую область сигналом для НАТО.

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