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В Британии заявили, что Украина «лишилась шанса на существование» после атаки под Курском

Меркурис: Украина лишилась шанса на существование после атаки под Курском

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис считает, что Украина упустила последний шанс на существование в качестве государства после вторжения в Курскую область. Своим мнением он поделился в YouTube-блоге.

По его словам, для Украины складывается критическая ситуация, и она нуждается в мире. Однако Киев действует так, что лишает себя возможности начать переговоры, чтобы «сохранить свое государство хоть в какой-то форме».

«Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина», — сказал Меркурис.

Эксперт отметил, что вторжением в российский регион Киев рассчитывал добиться преимущества на мирных переговорах, однако действия руководства страны вызвали гнев у государств, которые были сторонниками мирного урегулирования конфликта.

До этого газета The Hill писала, что вторжение ВСУ в Курскую область стало огромной стратегической ошибкой Владимира Зеленского, которая знаменует собой отход от дипломатии. В материале отмечается, что атака на российский регион - «это безрассудный гамбит, больше похожий на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, чем опытного государственного деятеля», поскольку ВСУ перебросили критически важные ресурсы с основного фронта.

Ранее в России призвали не доверять инициативам Запада по миру на Украине.

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