Конец политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского будет «совершенно бесславным». Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По словам парламентария, украинский лидер совершил большую ошибку, одобрив атаку на Курскую область. В этом нападении Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали все свои оставшиеся резервы, из-за чего ослабла их линия обороны на других направлениях. Как отметил Джабаров, сейчас российские войска «спокойно продвигаются» в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.

«Конец режима Зеленского будет совершенно бесславным», — добавил сенатор.

15 августа бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что американские власти могут рассматривать сценарий смещения Зеленского с поста президента Украины. Как он сказал, принятие Вашингтоном соответствующего решения будет зависеть от хода атаки Киева на Курскую область.

По мнению эксперта, вторжение в российский регион стало для ВСУ большим фиаско. Украинские войска понесли огромные потери в живой силе и технике, подчеркнул Джонсон. Он добавил, что ответственность за это несет глава государства.

Ранее бывший премьер-министр Украины предрек скорое наступление безвластия в стране.