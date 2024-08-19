Завершились переговоры президентов России и Азербайджана

Переговоры президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева завершились. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. После этого у президентов запланирована церемония подписания совместных документов и заявление для средств массовой информации.

18 августа Путин прибыл в Баку с государственным визитом. 19 августа в резиденции «Загульба» в 40 км от Баку прошли переговоры президентов двух стран в узком составе.

В начале переговоров российский лидер поблагодарил Алиева за приглашение в Баку и сказал, что они давно договаривались о визите. Также он заявил, что российская сторона «благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку» в стране.

Алиев сообщил, что обсудил с главой российского государства двусторонние и региональные вопросы.

«Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном», — добавил лидер Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.