Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завершились переговоры президентов России и Азербайджана

Переговоры Путина и Алиева завершились в Азербайджане

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Переговоры президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева завершились. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. После этого у президентов запланирована церемония подписания совместных документов и заявление для средств массовой информации.

18 августа Путин прибыл в Баку с государственным визитом. 19 августа в резиденции «Загульба» в 40 км от Баку прошли переговоры президентов двух стран в узком составе.

В начале переговоров российский лидер поблагодарил Алиева за приглашение в Баку и сказал, что они давно договаривались о визите. Также он заявил, что российская сторона «благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку» в стране.

Алиев сообщил, что обсудил с главой российского государства двусторонние и региональные вопросы.

«Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном», — добавил лидер Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами