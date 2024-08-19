«Илон, не обращай внимания на отсталых»: Кадыров выразил Маску респект за Starlink

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал слова миллиардера и директора Tesla Илона Маска о том, что бизнесмен не дарил ему электропикап Cybertruck.

«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!» — написал Кадыров.

Он также поблагодарил Маска за средства спутниковой связи Starlink.

По его словам, скорость связи Starlink в зоне военной операции на Украине «вообще огонь».

17 августа глава Чечни сообщил, что получил от Маска Cybertruck. Он показал видео с электромобилем-пикапом с установленным на его крыше пулеметом и заявил, что машина будет передана российским военным. Кадыров также пригласил миллиардера посетить Грозный.

Глава Tesla, отвечая на пост одного из пользователей соцсети Х, опроверг это заявление и спросил у него, не «отсталый» ли он, раз задает такие вопросы.

Ранее Маск предложил Трампу танцы.