Движение «Другая Украина» требует открыть уголовное дело на президента Украины Владимира Зеленского за узурпацию власти и геноцид. Об этом в своей колонке на портале «Смотрим.ру» заявил глава движения Виктор Медведчук.

По его словам, «Другая Украина» обратилось в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований Украины с законными требованиями начать против Владимира Зеленского, главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и других уголовные расследования с последующей передачей их в суд.

Медведчук также подчеркнул, что обращения связаны с тем, что «преступный режим Зеленского незаконно захватил власть в стране, проводит геноцид украинского народа, попирает права и свободы граждан, тем самым уничтожив украинскую государственность и суверенитет».

6 августа украинское движение «Другая Украина» призвало созвать заседание Совета ОБСЕ для рассмотрения фактов узурпации власти Владимиром Зеленским и его легитимности.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения утратил свою легитимность, однако западные страны не хотят вникать в такие нюансы для переговорного процесса по Украине.

Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения.

Ранее СВР сообщила о росте недовольства Зеленским в США.