Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти

Медведчук потребовал привлечь к ответственности Зеленского и главу офиса Ермака

close
100%
Jeff Overs/BBC/Reuters

Движение «Другая Украина» требует открыть уголовное дело на президента Украины Владимира Зеленского за узурпацию власти и геноцид. Об этом в своей колонке на портале «Смотрим.ру» заявил глава движения Виктор Медведчук.

По его словам, «Другая Украина» обратилось в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований Украины с законными требованиями начать против Владимира Зеленского, главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и других уголовные расследования с последующей передачей их в суд.

Медведчук также подчеркнул, что обращения связаны с тем, что «преступный режим Зеленского незаконно захватил власть в стране, проводит геноцид украинского народа, попирает права и свободы граждан, тем самым уничтожив украинскую государственность и суверенитет».

6 августа украинское движение «Другая Украина» призвало созвать заседание Совета ОБСЕ для рассмотрения фактов узурпации власти Владимиром Зеленским и его легитимности.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения утратил свою легитимность, однако западные страны не хотят вникать в такие нюансы для переговорного процесса по Украине.

Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения.

Ранее СВР сообщила о росте недовольства Зеленским в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами