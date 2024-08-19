Азербайджан готов на нормализацию отношений с Арменией при одном условии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку настроен на нормализацию отношений с Арменией, однако прежде должны быть устранены «необоснованные требования» Еревана в юридической плоскости, а не на словах. Его слова приводят «Известия».

«Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что мы нацелены на нормализацию отношений с Республикой Армения, но мы полностью придерживаемся той линии, что все те необоснованные требования, все те необоснованные позиции, которые долгие десятилетия Республика Армения заявляла, они должны быть полностью устранены», — указал глава МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что это должно произойти не в плоскости заявлений и деклараций, а в «юридически обоснованной форме».

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. По его словам, для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом.

21 июля Алиев назвал Конституцию Армении причиной, по которой страны не могут заключить мирный договор. Для подписания документа нужно внести изменения в этот документ, подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее Путин прокомментировал урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией.