Путин прокомментировал урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе заявил, что РФ готова принимать участие в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном. Его слова передает ТАСС.

«Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — отметил Путин.

До этого министерство обороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджаре.

15 августа Минобороны Азербайджана также сообщало об обстреле с территории Армении позиций армии республики в Нахичевани.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.