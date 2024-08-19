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Путин прокомментировал урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

Путин: РФ готова участвовать в урегулировании между Азербайджаном и Арменией

Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе заявил, что РФ готова принимать участие в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном. Его слова передает ТАСС.

«Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — отметил Путин.

До этого министерство обороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджаре.

15 августа Минобороны Азербайджана также сообщало об обстреле с территории Армении позиций армии республики в Нахичевани.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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