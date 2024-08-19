США не получали от Британии запроса об использовании Storm Shadow на территории России

Соединенные Штаты не получали от Великобритании официального запроса о возможности использования Вооруженными силами Украины британских ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

В публикации отмечается, что представитель Белого дома опроверг получение такого запроса, который понадобился бы в связи с тем, что при запуске «используются некоторые системы американского производства».

17 августа сообщалось, что Британия запрещает ВСУ удары по России ракетами Storm Shadow из-за США. По данным источника газеты The Times, запрос, который был направлен в Вашингтон от Лондона более месяца назад, «все еще ожидает ответа». Издание уточняло, что запрет на использование ракет связан с опасением администрации президента США Джо Байдена по поводу эскалации войны на Украине.

15 августа The Times писала, что британские министры пытаются убедить партнеров на расширение возможностей использования крылатых ракет Украиной.

Ранее стало известно о роли британских дронов в атаке на Курскую область.