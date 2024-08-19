Вэнс обвинил американские СМИ в подделке итогов опросов по выборам

Американские СМИ могут подделывать итоги опросов населения по предстоящим выборам президента, чтобы помешать Дональду Трампу победить, считает кандидат в вице-президенты США, республиканец Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс. Политика цитирует ТАСС.

«СМИ используют ложные опросы, чтобы снизить явку республиканцев, а также создать трения и разногласия среди республиканских избирателей», — заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

По мнению представителя республиканцев, занимающиеся соцопросами организации завышают результаты кандидатов-демократов. Он полагает, что схожим образом ситуация складывалась также в 2016 и 2020 году, когда, согласно итогам летних предварительных исследований, демократы обходили республиканцев, а реально голосование осенью показывало другой результат.

Вэнс призвал не беспокоиться о последних результатах опросов, в которых Камала Харрис обходит по популярности Дональда Трампа. По мнению кандидата в вице-президенты, республиканцам нужно «дойти до финишной прямой», агитируя сторонников прийти на участки и проголосовать.

Ранее Вэнс назвал приоритет внешней политики Трампа.