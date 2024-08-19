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Эксперт объяснил, почему на Украине решили запретить УПЦ

Идеолог Тюренков: УПЦ сегодня представляет опасность для Киева

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РИА Новости

Руководитель отдела идеологии Tsargrad.tv Михаил Тюренков прокомментировал новость о том, что Всеукраинский совет церквей поддержал проект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По мнению эксперта, Киев видит в УПЦ опасность.

«Киевский режим прекрасно понимает, что каноническая Украинская Церковь сегодня остается единственной Православной на оккупированной им территории. А значит, представляет опасность для них, вполне конкретных, а не метафорических сил зла», — отметил Тюренков.

О решении Всеукраинского совета церквей по УПЦ стало известно 17 августа. Как ожидается, соответствующий проект будет рассмотрен в Верховной раде в конце месяца. При этом в самой Украинской православной церкви попытки запрета считают неконституционными. Священники УПЦ сталкиваются с гонениями с момента появления в стране раскольнической Православной церкви Украины. В последние годы ситуация ухудшилась, несмотря на объявление церкви о независимости от Московского патриархата после начала СВО.

18 августа председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что папа Римский Франциск выступает против запрета канонической Украинской православной церкви.

Ранее в МИД РФ призвали осудить гонение Киевом УПЦ.

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