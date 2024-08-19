Силуанов назвал один из факторов полицентричного мира

Взаимодействие России и Китая стало стабилизирующим фактором во время формирования полицентричного мироустройства. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи с китайским коллегой Лань Фоанем в Москве, передает ТАСС.

«Взаимодействие между странами стало одним из стабилизирующих факторов в период формирования полицентричного мироустройства», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что более 90% расчетов между государствами проходит в национальных валютах — в рублях и юанях.

Газета «Известия» до этого сообщала со ссылкой на участников рынка, что логистика с Китаем усложнилась из-за западного давления. По данным издания, китайские поставщики начали просить российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны. Изменения затрагивают не только товары из стоп-листов кодов внешнеэкономической деятельности, но и продукцию, не входящую в эти списки. Эксперты связывают ужесточение с давлением Запада на китайскую банковскую систему.

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