Путин в Баку возложил венок на могилу Гейдара Алиева

Президент России Владимир Путин в центре Баку возложил венок на могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Видео с мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.

Мемориальный комплекс «Аллея почетного захоронения» был открыт в 1948 году. 15 декабря 2003 года здесь был похоронен общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Рядом с его могилой находится захоронение матери действующего президента республики Ильхама Алиева – Зарифы Алиевой.

Здесь же покоятся видные азербайджанские деятели культуры, такие как композитор Узеир Абдул-Гусейн оглы Гаджибеков, народный артист СССР Муслим Магомаев, а также писатель Самед Вургун.

Военнослужащие почетного караула установили цветочную композицию на специальном постаменте перед мемориалом, а сам Путин расправил памятную ленту.

Президент РФ прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. На 19 августа у лидеров обеих стран запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых планируется подписание ряда документов и встреча со СМИ.

Ранее в домашней резиденции президента Азербайджана прошел неформальный ужин Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и его женой Мехрибан.