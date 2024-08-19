Объявленный в Хорватии призыв в армию посчитали фикцией из-за срока службы

Решение Хорватии объявить обязательный призыв в армию не несет за собой никакого практического смысла и по сути является фикцией, считает директор и научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с 360.ru он объяснил это необычным сроком службы – он не превышает двух месяцев.

Напомним, Минобороны Хорватии объявило, что с 1 января 2025 года возобновляется обязательный призыв на военную службу, объяснив это обострением напряженности в Европе и наращиванием военной мощи на Балканах. Однако срок службы призывников — всего два месяца. По мнению Журавлева, решение хорватских властей является исключительно политическим.

«Никакого резерва Хорватия таким способом не создаст. Практического смысла в этом решении нет, но есть политический, продемонстрировать, что страна готова ко всему», — пояснил он.

Что касается возобновления призыва на службу в других странах вслед за Хорватией, то это, по мнению Журавлева, возможно, но будет лишь подготовкой к вероятной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Еще во время своего первого срока он призывал Европу нарастить финансирование вооруженных сил – сейчас государства начинают этим заниматься, считает политолог.

Говоря об инициативе Хорватии, эксперт напомнил также о старом предложении президента Франции Эммануэля Макрона создать армию Евросоюза, подчеркнув, что она также невыполнима, так как требует сил и времени, которых у ЕС сегодня нет. По словам эксперта, нужно учитывать, что национальные армии стран Европы слишком небольшие и их объединение станет «хорошей вещью для анекдотов».

Ранее сообщалось о намерении европейских стран внедрить обязательную призывную службу.